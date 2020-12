Свердловская область стала лидером по числу убийств среди регионов России

В Свердловской области зафиксировано наибольшее количество убийств среди всех российских регионов. Об этом сообщила Генеральная прокуратура в отчете. В Свердловской области зафиксировано наибольшее количество убийств среди всех российских регионов. Об этом сообщила Генеральная прокуратура в отчете.

Число преступлений за последние три года выросло, но 8%. В ведомстве заявили, что по стране в целом за три года общее число убийств сокращается. Так, по сравнению с январем-ноябрем 2017 года сокращение составляет 20,4% с 9,1 тысячи до 7,2 тысячи. В 2020 году в Свердловской области было совершено 283 убийства. На втором месте находится Московская область (272), а на третьем — республика Татарстан (234). Кроме того, в регионе выявлено 1,6 тысячи рецидивов, что тоже является высоким показателем. Столько же их в Челябинской области, расположенной по соседству. Напомним, ранее урбанист Илья Варламов назвал Екатеринбург одним из самых опасных российских городов. Блогер Варламов назвал два уральских города самыми опасными в России

