Свердловская область стала лидером по числу убийств среди регионов России

Свердловская область стала лидером по числу убийств среди регионов России

Сегодня, 14:29ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области зафиксировано наибольшее количество убийств среди всех российских регионов. Об этом сообщила Генеральная прокуратура в отчете.  В Свердловской области зафиксировано наибольшее количество убийств среди всех российских регионов. Об этом сообщила Генеральная прокуратура в отчете.

Число преступлений за последние три года выросло, но 8%.

В ведомстве заявили, что по стране в целом за три года общее число убийств сокращается. Так, по сравнению с январем-ноябрем 2017 года сокращение составляет 20,4% с 9,1 тысячи до 7,2 тысячи. В 2020 году в Свердловской области было совершено 283 убийства. На втором месте находится Московская область (272), а на третьем — республика Татарстан (234).

Кроме того, в регионе выявлено 1,6 тысячи рецидивов, что тоже является высоким показателем. Столько же их в Челябинской области, расположенной по соседству.

Напомним, ранее урбанист Илья Варламов назвал Екатеринбург одним из самых опасных российских городов.

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