Свердловская область стала лидером по числу убийств среди регионов России

В ведомстве заявили, что по стране в целом за три года общее число убийств сокращается. Так, по сравнению с январем-ноябрем 2017 года сокращение составляет 20,4% с 9,1 тысячи до 7,2 тысячи. В 2020 году в Свердловской области было совершено 283 убийства. На втором месте находится Московская область (272), а на третьем — республика Татарстан (234).