Свердловскстат: на Среднем Урале за последние пять лет сократилось число малоимущих

Напомним, с января 2021 года в России будет по новому рассчитываться прожиточный минимум. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум станут рассчитывать исходя не из потребительской корзины, как происходит сегодня, а из медианного дохода. Речь идет о величине, относительно которой у 50% населения доходы выше, а у 50% — ниже.