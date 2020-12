Свердловскстат: на Среднем Урале за последние пять лет сократилось число малоимущих

В Свердловской области количество малоимущих граждан уменьшилось на 45 тысяч за последние пять лет.

В процентном соотношение количество граждан с доходом, не превышающим прожиточный минимум, сократилось с 9,9% до 8,9%. Данные использовались за период с начала 2015 года по конец 2019 года. В 2015 году количество малоимущих составляло более 428 тысяч человек, а в 2019 за порогом бедности оказались более 383 тысячи жителей региона. Напомним, с января 2021 года в России будет по новому рассчитываться прожиточный минимум. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум станут рассчитывать исходя не из потребительской корзины, как происходит сегодня, а из медианного дохода. Речь идет о величине, относительно которой у 50% населения доходы выше, а у 50% — ниже. В январе россиян ждут изменения

