Свердловскстат: на Среднем Урале за последние пять лет сократилось число малоимущих

Свердловскстат: на Среднем Урале за последние пять лет сократилось число малоимущих

Сегодня, 18:31ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области количество малоимущих граждан уменьшилось на 45 тысяч за последние пять лет.

В процентном соотношение количество граждан с доходом, не превышающим прожиточный минимум, сократилось с 9,9% до 8,9%. Данные использовались за период с начала 2015 года по конец 2019 года.

В 2015 году количество малоимущих составляло более 428 тысяч человек, а в 2019 за порогом бедности оказались более 383 тысячи жителей региона.

Напомним, с января 2021 года в России будет по новому рассчитываться прожиточный минимум. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум станут рассчитывать исходя не из потребительской корзины, как происходит сегодня, а из медианного дохода. Речь идет о величине, относительно которой у 50% населения доходы выше, а у 50% — ниже.

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