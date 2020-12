Убившему 7-летнего тагильчанина Александру Борисову вынесен приговор

Александр Борисов, из винтовки которого был застрелен семилетний ребенок в Нижнем Тагиле, получил девять лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областного суда.

30 декабря Свердловский областной суд огласил ему приговор. Борисов признан виновным в «Убийстве малолетнего лица из хулиганских побуждений» (ч.1ст.213 УК РФ — хулиганство, п. «в», «и» ч.2 ст. 105 УК РФ) 4 августа 2019 года подсудимый организовал стрельбу по мишеням из пневматической винтовки. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме Борисова стреляли еще один мужчина и подросток. Пустые банки установили на скамейке, за которой находилась поляна с играющими детьми. После выстрела несовершеннолетнего, пуля попала в голову 7-летнего мальчика, он скончался в больнице 12 января 2020 года. Суд посчитал, что Борисов осознавал характер и опасность своих действий. Он фактически руководил действиями подростка. Смягчающим обстоятельством стало наличие у мужчины на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Борисову назначено наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на полтора года. Приговор не вступил в законную силу. Кроме того, в рамках уголовного дела был заявлен гражданский иск на один миллион рублей за компенсацию морального вреда, материального ущерба и процессуальных расходов. 30 тысяч из них он уже выплатил.

