В Екатеринбурге выпущен на свободу Всеволод Могучев, известный как пиарщик опального отца Сергия.

Свердловский областной суд рассмотрел представление прокурора и апелляции и присудил отменить и пересмотреть решение суда Ленинского района Екатеринбурга. Всеволод Могучев был отпущен из-под ареста. Дело будет рассматриваться повторно в том же суде. На момент публикации информация о дате заседания не поступала. Напомним, Могучеву вменили нарушение статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции) и назначили административный арест на пять суток. «Пресс-секретарь» схимонаха Сергия Всеволод Могучев заключен под стражу

