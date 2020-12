В Нижнем Тагиле муниципальные работники получили награды

В Нижнем Тагиле сотрудников муниципальных организаций наградили почетными грамотами, знаками отличия и благодарственными письмами, сообщает пресс-служба администрации города.

Всего почестей удостоились 24 человека. Среди них работники муниципалитета, организаций и учреждений Нижнего Тагила. Знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени получил вице-мэр по соцполитике Валерий Суворов. Медаль выдается не только за мои заслуги. Одному человеку не справиться с такой задачей. Это благодарность всем руководителям и специалистам из социальной сферы Нижнего Тагила. Мы работаем согласованно, благодаря чему получаем желаемый результат, отметил Валерий Суров. Благодарственное письмо губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева получили замдиректора «Службы заказчика городского хозяйства» Николай Новиков и главный инженер организации Сергей Гладышев; Егор Копысов, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству и Оксана Шихторкина, главный специалист сектора строительства управления городским хозяйством. Награды вручал лично глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Напомним, 25 декабря сообщалось о получении тагильскими медиками ЦГБ № 1 грамот ЗакСо. В сумме наградили 15 сотрудников медицинского учреждения. В Нижнем Тагиле медики ЦГБ № 1 получили грамоты ЗакСо

