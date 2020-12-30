В Нижнем Тагиле муниципальные работники получили награды

Медаль выдается не только за мои заслуги. Одному человеку не справиться с такой задачей. Это благодарность всем руководителям и специалистам из социальной сферы Нижнего Тагила. Мы работаем согласованно, благодаря чему получаем желаемый результат, отметил Валерий Суров.