В Нижнем Тагиле открылся центр для приговоренных к принудительным работам женщин

В Нижнем Тагиле открылся центр для приговоренных к принудительным работам женщин

Сегодня, 22:42ОбществоPhoto: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
В Нижнем Тагиле начал свое функционирование центр на базе исправительной колонии №6. Центр предназначен для женщин, которые были приговорены к принудительным работам, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Отмечается, что принудительные работы влекут за собой обязательное трудоустройство осужденных женщин. Администрация УФИЦ уже связалась с предприятиями и организациями и заключила договоры о взаимном сотрудничестве.

Планируется, что первые осужденные прибудут в центр в январе 2021 года. В общей сложности на строительство УФИЦ за шесть месяцев ушло свыше 11 миллионов рублей.

Photo:пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Напомним, осужденные женской исправительной колонии № 6 в Нижнем Тагиле в течение года выплатили по искам потерпевшим более девяти миллионов рублей.

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