В Нижнем Тагиле открылся центр для приговоренных к принудительным работам женщин

Отмечается, что принудительные работы влекут за собой обязательное трудоустройство осужденных женщин. Администрация УФИЦ уже связалась с предприятиями и организациями и заключила договоры о взаимном сотрудничестве.
Планируется, что первые осужденные прибудут в центр в январе 2021 года. В общей сложности на строительство УФИЦ за шесть месяцев ушло свыше 11 миллионов рублей.
Напомним, осужденные женской исправительной колонии № 6 в Нижнем Тагиле в течение года выплатили по искам потерпевшим более девяти миллионов рублей.