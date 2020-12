В Нижнем Тагиле открылся центр для приговоренных к принудительным работам женщин

В Нижнем Тагиле начал свое функционирование центр на базе исправительной колонии №6. Центр предназначен для женщин, которые были приговорены к принудительным работам, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Отмечается, что принудительные работы влекут за собой обязательное трудоустройство осужденных женщин. Администрация УФИЦ уже связалась с предприятиями и организациями и заключила договоры о взаимном сотрудничестве. Планируется, что первые осужденные прибудут в центр в январе 2021 года. В общей сложности на строительство УФИЦ за шесть месяцев ушло свыше 11 миллионов рублей. Photo: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области Напомним, осужденные женской исправительной колонии № 6 в Нижнем Тагиле в течение года выплатили по искам потерпевшим более девяти миллионов рублей. Осужденные тагильской ИК-6 выплатили потерпевшим более девяти миллионов рублей

