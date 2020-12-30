В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД начнут поиски замерзающих автолюбителей

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД начнут поиски замерзающих автолюбителей

Сегодня, 14:45ОбществоPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле на время морозов сотрудники ГИБДД будут патрулировать улицы. Они будут помогать жителям, у которых возникли проблемы с автомобилем.

Инспекторы начнут патрулировать улицы на ближайшие дни в связи с экстренным предупреждением о морозах. Сотрудники будут обращать внимания на автомобили, которые припаркованы на обочинах.

ГИБДД просит автовладельцев не выезжать в поездки без крайней необходимости, либо воспользоваться общественным транспортом.

Напомним, в Свердловской области ожидается мороз до -40 градусов в период с 31 декабря по 3 января. ЕДДС напомнила жителям, что аномальные погодные условия могут привести к обморожению, возникновению простудных заболеваний. Кроме того, может быть нарушена работа жизненно-важных коммуникаций — электро- и газоснабжения, линий электропроводки.

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