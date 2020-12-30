В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД начнут поиски замерзающих автолюбителей

Напомним, в Свердловской области ожидается мороз до -40 градусов в период с 31 декабря по 3 января. ЕДДС напомнила жителям, что аномальные погодные условия могут привести к обморожению, возникновению простудных заболеваний. Кроме того, может быть нарушена работа жизненно-важных коммуникаций — электро- и газоснабжения, линий электропроводки.