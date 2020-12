В Нижнем Тагиле завершен первый этап проекта интеллектуальной транспортной системы

В Нижнем Тагиле прошла презентация интеллектуальной транспортной системы. Первый этап проекта завершился, сообщает пресс-служба администрации города.

Проект направлен на автоматизацию и оптимизацию потоков движения автомобилей в городе. Центр управления, расположенные на территории МУП «Тагильский трамвай», будет следить за работой светофоров, общественным транспортом и спецтехникой. На начальном этапе данные будут вводиться вручную. Затем система будет перестраивать транспортные потоки автоматически. Мероприятие посетил заместитель министра транспорта Свердловской области Дмитрий Брусянин. Глава города Владислав Пинаев оценил перспективность новой системы. Автоматизация процессов позволит исключить образование «пробок». Пропускная способность автомобильных развязок будет увеличена, а движение по ним станет удобнее и приятнее, отметил Владислав Пинаев. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Средства на реализацию будут выделены по нацпроекту БКАД. В 2021 году город получит их бюджета страны 80 миллионов рублей. Напомним, интеллектуальная система управления движением создается во всей Свердловской области. В общей сложности на программу будет выделено почти миллиард рублей. В Свердловской области создадут интеллектуальную систему управления движением

Related news: В Свердловской области создадут интеллектуальную систему управления движением

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter