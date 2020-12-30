В «Пятерочке» рассказали о заботе о природе и отказе от бумажных чеков

В «Пятерочке» рассказали о заботе о природе и отказе от бумажных чеков

Сегодня, 17:57ОбществоPhoto: vk.com/pyaterochka_shop
Торговая сеть «Пятерочка» внедряет новое решение по бережному использованию природных ресурсов.

Издание EG.RU сообщает, что теперь вместо бумажных чеков покупатели смогут получать данные о покупке по электронной почте. Функция уже доступна в мобильном приложении торговой сети и на сегодняшний день ее подключили уже больше семидесяти тысяч россиян. Как отметил директор по маркетингу торговой сети Михаил Ярцев, в стратегию устойчивого развития X5 Retail Group входит ответственное потребление и бережное использование ресурсов. И торговая сеть «Пятерочка» вносит в ее развитие свой вклад, создавая новые возможности для улучшения экологической ситуации.

Одним из свидетельств бережного отношения к природе является отказ от печати бумажных чеков в пользу получения данных о покупке на электронную почту. Отмечается, что чековая бумага имеет сложный химический состав, включающий вещество бисфенол А, которое европейские ученые признают токсичным и вредным для окружающей среды. Из-за него бумага для распечатывания чеков не пригодна для вторичной переработки — ее выкидывают на свалку и токсичные вещества проникают в почву, отравляя ее. Электронные чеки помогают сберечь не только воду, дерево и электроэнергию, но и позволяют сократить общие объемы образования отходов в мире.

Для получения чеков в электронном виде необходимо скачать мобильное приложение от «Пятерочки» и воспользоваться опцией «Получать электронные чеки» на главной странице. После нужно будет ввести адрес электронной почты в окне открывшегося профиля — данные о покупке будут отправлены на электронную почту. Если потребуется бумажный чек, распечатать его можно будет на кассе супермаркета.

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