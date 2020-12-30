В «Пятерочке» рассказали о заботе о природе и отказе от бумажных чеков

Одним из свидетельств бережного отношения к природе является отказ от печати бумажных чеков в пользу получения данных о покупке на электронную почту. Отмечается, что чековая бумага имеет сложный химический состав, включающий вещество бисфенол А, которое европейские ученые признают токсичным и вредным для окружающей среды. Из-за него бумага для распечатывания чеков не пригодна для вторичной переработки — ее выкидывают на свалку и токсичные вещества проникают в почву, отравляя ее. Электронные чеки помогают сберечь не только воду, дерево и электроэнергию, но и позволяют сократить общие объемы образования отходов в мире.