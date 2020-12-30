В свердловском областном перинатальном центре тагильчанка родила «юбилейного» малыша

Почетной новорожденной стала девочка, она появилась на свет в 7.35 с весом 4 килограмма 160 граммов.
Очень приятно, что в нашем центре столь радостное событие произошло буквально в юбилейный год,отметила исполняющая обязанности заместителя главврача по акушерству и гинекологии ОДКБ Татьяна Слабинская.
Мама и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо, дома их ждет старшая дочь. По словам матери Анастасии, она рада такому двойному подарку на новый год.
Областной перинатальный центр является крупнейшим медицинским учреждением в Свердловской области. Там ежедневно на свет появляется примерно 15 малышей.