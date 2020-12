В свердловском областном перинатальном центре тагильчанка родила «юбилейного» малыша

30 декабря жительница Нижнего Тагила в свердловском областном перинатальном центре родила 50-тысячного малыша, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Почетной новорожденной стала девочка, она появилась на свет в 7.35 с весом 4 килограмма 160 граммов. Очень приятно, что в нашем центре столь радостное событие произошло буквально в юбилейный год,отметила исполняющая обязанности заместителя главврача по акушерству и гинекологии ОДКБ Татьяна Слабинская. Мама и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо, дома их ждет старшая дочь. По словам матери Анастасии, она рада такому двойному подарку на новый год. Областной перинатальный центр является крупнейшим медицинским учреждением в Свердловской области. Там ежедневно на свет появляется примерно 15 малышей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter