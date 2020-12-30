В Свердловской области в ноябре вдвое выросла смертность от коронавируса

В Свердловской области в ноябре вдвое выросла смертность от коронавируса

Сегодня, 15:57ОбществоPhoto: pixabay.com
В Свердловской области в ноябре произошел скачок смертности от COVID-19.

По данным Росстата, от коронавируса за месяц скончались 1364 свердловчанина. В 1185 случаях инфекция была подтверждена, а в остальных — возможна. Кроме того, 47 человек умерли от последствий заражения COVID-19, который повлиял на другие забоолевания.

Всего в регионе в ноябре 2020 года зафиксировано 1549 смертей, так или иначе связанных с заболеванием коронавирусом.

В октябре Росстат зарегистрировал на территории региона 593 случаев смерти, когда коронавирус явился основной причиной. Всего было зафиксировано 715 смертей, имеющих отношение к COVID-19.

Кроме того, в Свердловской области за одиннадцать месяцев этого года убыль населения составила 4,9 на тысячу человек. В 2019 году этот показатель составил 2,6.

Напомним, по данным оперштаба региона с начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончался 1491 свердловчанин.

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