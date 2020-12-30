В Свердловской области в ноябре вдвое выросла смертность от коронавируса

По данным Росстата, от коронавируса за месяц скончались 1364 свердловчанина. В 1185 случаях инфекция была подтверждена, а в остальных — возможна. Кроме того, 47 человек умерли от последствий заражения COVID-19, который повлиял на другие забоолевания.