В Свердловской области в ноябре вдвое выросла смертность от коронавируса

По данным Росстата, от коронавируса за месяц скончались 1364 свердловчанина. В 1185 случаях инфекция была подтверждена, а в остальных — возможна. Кроме того, 47 человек умерли от последствий заражения COVID-19, который повлиял на другие забоолевания.
Всего в регионе в ноябре 2020 года зафиксировано 1549 смертей, так или иначе связанных с заболеванием коронавирусом.
В октябре Росстат зарегистрировал на территории региона 593 случаев смерти, когда коронавирус явился основной причиной. Всего было зафиксировано 715 смертей, имеющих отношение к COVID-19.
Кроме того, в Свердловской области за одиннадцать месяцев этого года убыль населения составила 4,9 на тысячу человек. В 2019 году этот показатель составил 2,6.
Напомним, по данным оперштаба региона с начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончался 1491 свердловчанин.