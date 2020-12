В Свердловской области в ноябре вдвое выросла смертность от коронавируса

В Свердловской области в ноябре произошел скачок смертности от COVID-19.

По данным Росстата, от коронавируса за месяц скончались 1364 свердловчанина. В 1185 случаях инфекция была подтверждена, а в остальных — возможна. Кроме того, 47 человек умерли от последствий заражения COVID-19, который повлиял на другие забоолевания. Всего в регионе в ноябре 2020 года зафиксировано 1549 смертей, так или иначе связанных с заболеванием коронавирусом. В октябре Росстат зарегистрировал на территории региона 593 случаев смерти, когда коронавирус явился основной причиной. Всего было зафиксировано 715 смертей, имеющих отношение к COVID-19. Кроме того, в Свердловской области за одиннадцать месяцев этого года убыль населения составила 4,9 на тысячу человек. В 2019 году этот показатель составил 2,6. Напомним, по данным оперштаба региона с начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончался 1491 свердловчанин. В Свердловской области количество заболевших COVID-19 превысило 58 тысяч человек

