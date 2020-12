Юные жители Нижнего Тагила смогут поговорить с Дедом Морозом по телефону

Дед Мороз и Снегурочка ждут звонков в любое время суток. Позвонить можно с любого номера.

До 15 января абоненты МТС могут общаться с Дедом Морозом бесплатно, позвонив на короткий номер 0-2021. Абоненты других операторов могут воспользоваться полным номером +7 916 100 20 01 звонок на него будет оплачиваться как обычный звонок на номер МТС по вашему тарифу. Чуда от грядущего Нового года сегодня ждут все, а дети и подавно! Отмена детских утренников, карантин или самоизоляция – не повод лишать ребёнка общения с главными новогодними героями – Дедом Морозом и Снегурочкой. Даже если родителям не удалось договориться о личном визите сказочного деда и его внучки, ребёнок в любой момент может позвонить Деду Морозу, услышать похвалу за прилежную учёбу и примерное поведение, поздравление и напутствия на будущий год. Услуга Звонок Деду Морозу нами проводится каждый год с середины декабря до середины января на протяжении многих лет. И с каждым годом популярность «телефонного Деда Мороза» растёт. А в этом году по понятным причинам она и вовсе стала хитом. И если в Екатеринбурге шансов встретиться с «живым» Дедом Морозом у детишек всё-таки побольше, то в других городах области, а тем более в деревнях и сёлах разговор с Дедом Морозом и Снегурочкой по телефону в этом году может стать единственно возможным способом сохранить у детей веру в чудо,говорит директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. Двойного эффекта добьются те родители, которые дарят на Новый год своему ребёнку умные часы с функцией телефонного разговора. Но, чтобы ребёнок смог поговорить с Дедом Морозом с помощью часов, необходимо заранее добавить номер +7-916-100-20-21 в список его разрешенных контактов (номер 0-2021 не доступен для звонка с умных детских часов). Если при добавлении нового контакта есть возможность выбрать тип связи с часами, необходимо выбрать режим звонков. Назовите новый контакт, например, «Дед Мороз и Снегурочка». Под данным именем он будет отображаться на часах у ребенка. Не откладывайте звонок на последний день года, иначе рискуете не застать Деда Мороза дома: в канун праздника у него столько беготни. Впрочем, горячая линия закроется только 15 января — успеют даже те, кто вовсе позабыл про Новый год.

