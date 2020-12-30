Юные жители Нижнего Тагила смогут поговорить с Дедом Морозом по телефону

Услуга Звонок Деду Морозу нами проводится каждый год с середины декабря до середины января на протяжении многих лет. И с каждым годом популярность «телефонного Деда Мороза» растёт. А в этом году по понятным причинам она и вовсе стала хитом. И если в Екатеринбурге шансов встретиться с «живым» Дедом Морозом у детишек всё-таки побольше, то в других городах области, а тем более в деревнях и сёлах разговор с Дедом Морозом и Снегурочкой по телефону в этом году может стать единственно возможным способом сохранить у детей веру в чудо,говорит директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.