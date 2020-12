Заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Виктор Дубенецкий, занимающий должность с 2018 года, ушел в отставку.

На прошлой неделе появилась информация о том, что Дубенецкий написал заявление об уходе в отставку. 29 декабря его имя исчезло из списка заместителей полпреда президента в УрФО на официальном сайте, сообщает «Областная газета». Виктор Дубенецкий получил должность заместителя полпреда президента в УрФО в ноябре 2018 года. Напомним, 28 декабря заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка заявила, что покидает свой пост.

