30-градусный мороз в Свердловской области ударит после Нового года

30-градусный мороз в Свердловской области ударит после Нового года
30-градусный мороз в Свердловской области ударит после Нового года
Сегодня, 09:17ОбществоФото: TagilCity.ru
Свердловский областной Гидрометцентр представил предварительный прогноз погоды на январь 2022 года.

О погоде рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. По ее словам, зима в новом году будет несколько теплее прошлогодней. Но в целом характер настоящей русской зимы сохранится.

31 декабря с юга европейской территории Равнины на территорию Урала начнется приток теплого воздуха. Результатом этого станет ослабление стужи. Столбики термометров днем поползут вверх. Однако уже к вечеру мороз немного усилится. Ожидаемый температурный фон будет в диапазоне -10.. -22 градусов Цельсия.

Фото:ФГБУ "Уральское УГМС"

2 и 3 января, по словам Галины Шепоренко, высока вероятность осадков в виде снега. Температура воздуха особо не изменится, а вот с 4 по 7 января, в регионе, скорее всего, ударит 30-градусный мороз. Жителям северных районов Свердловской придется одеваться потеплее.

Фото:ФГБУ "Уральское УГМС"

Высота снежного покрова на Урале сейчас - 20-50 сантиметров. Циклон, из-за которого в Свердловской области выпадали осадки, отошел к Арктическому побережью. И теперь вдоль Уральского хребта на регион движется Сибирский антициклон.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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