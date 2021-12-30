7 магазинов в Нижнем Тагиле продавали пиротехнику с нарушениями

7 магазинов в Нижнем Тагиле продавали пиротехнику с нарушениями
7 магазинов в Нижнем Тагиле продавали пиротехнику с нарушениями
Сегодня, 14:03ОбществоФото: Отдел надзорной деятельности
В 7 из 12 точек, торгующих пиротехникой в Нижнем Тагиле, во время рейда пожарные нашли нарушения.

Инспекторы отдела надзорной деятельности в ходе рейда выявили несоблюдение требований пожарной безопасности при продаже салютов и фейерверков в специализированных точках.

В частности, пиротехника хранилась у отопительных приборов, были неисправны огнетушители. В некоторых магазинах покупатели имели свободный доступ к продукции, а несколько торговых точек находятся на небезопасном расстоянии до общественных зданий. Все нарушители были привлечены в административной ответственности, сообщает отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.

Напомним, с 30 декабря в Нижнем Тагиле введен режим повышенной готовности. Все спецслужбы, а также ремонтные бригады будут работать усиленно.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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