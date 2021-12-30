Администрацию Красноуральска обязали построить новые очистные сооружения

Приток Салды река Кушайка подверглась загрязнению. Как установила природоохранная прокуратура в ходе проверки, в водоем сливаются сточные воды. Ширина зловонного ручья составляет семь метров.
Концентрация вредных веществ на его отдельных участках многократно превышает предельно-допустимую, установили в лаборатории. По аммоний-иону в 122 раза, нитрит-иону — в 1,45 раза, фосфат-иону — в 4,8 раза, по взвешенным веществам — в 45 раз, поверхностно-активным веществам — в 6,8 раза, БПК5 (полное биологическое потребление кислорода, прим. ред) — в 33,3 раза, нефтепродуктам — в 56 раз.
Источником загрязнения реки оказались старые, отслужившие свой срок, очистные сооружения в микрорайоне Пригородный.
По результату проверки прокуратура обратилась в суд. Теперь в администрации муниципалитета вынуждены изыскивать средства на строительство новых очистных сооружений. Потребуются финансы и на проведение инженерных изысканий, и на разработку проектно-сметной документации, не говоря уже об услугах подрядчиков.