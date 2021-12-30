Администрацию Красноуральска обязали построить новые очистные сооружения

Концентрация вредных веществ на его отдельных участках многократно превышает предельно-допустимую, установили в лаборатории. По аммоний-иону в 122 раза, нитрит-иону — в 1,45 раза, фосфат-иону — в 4,8 раза, по взвешенным веществам — в 45 раз, поверхностно-активным веществам — в 6,8 раза, БПК5 (полное биологическое потребление кислорода, прим. ред) — в 33,3 раза, нефтепродуктам — в 56 раз.