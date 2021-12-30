Дед Мороз и Снегурочка рассказали тагильчанам о мошенниках

Дед Мороз и Снегурочка рассказали тагильчанам о мошенниках
Дед Мороз и Снегурочка рассказали тагильчанам о мошенниках
Сегодня, 13:51ОбществоФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле провели новогоднюю акцию. Нарядившись в Деда Мороза и Снегурочку, они вышли на центральную улицу города.

Накануне в центре Нижнего Тагила можно было заметить сказочных героев. Дед Мороз с полосатым жезлом в руках останавливал водителей, а его спутница Снегурочка не менее проворно «тормозила» прохожих.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Переодетые госавтоинспекторы поздравляли участников дорожного движения с наступающим Новым годом, а затем переходили к самому главному, что являлось целью профилактической акции.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Тагильчанам доносили об опасности управления автомобилем в нетрезвом виде и вручали памятки с описанием мошеннических схем. Чтобы ни пешеходы, ни водители не попались на уловки преступников.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Повстречавшимся детям Дедушка и Снегурочка рассказали о правилах перехода проезжей части, после чего вручили сладкие подарки.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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