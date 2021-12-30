Дед Мороз и Снегурочка рассказали тагильчанам о мошенниках

Накануне в центре Нижнего Тагила можно было заметить сказочных героев. Дед Мороз с полосатым жезлом в руках останавливал водителей, а его спутница Снегурочка не менее проворно «тормозила» прохожих.
Переодетые госавтоинспекторы поздравляли участников дорожного движения с наступающим Новым годом, а затем переходили к самому главному, что являлось целью профилактической акции.
Тагильчанам доносили об опасности управления автомобилем в нетрезвом виде и вручали памятки с описанием мошеннических схем. Чтобы ни пешеходы, ни водители не попались на уловки преступников.
Повстречавшимся детям Дедушка и Снегурочка рассказали о правилах перехода проезжей части, после чего вручили сладкие подарки.