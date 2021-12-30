Как будут работать больницы и поликлиники Нижнего Тагила в новогодние праздники

График работы больниц и поликлиник на Вагонке в новогодние праздники

Взрослая поликлиника на ул. Окунева, 30 в Нижнем Тагиле

На протяжении всех выходных — с 31 декабря по 9 января — с 8:00 до 20:00 работает кабинет неотложной помощи. Он находится с противоположной главному входу стороны здания поликлиники. Также в это время можно вызвать врача на дом: по телефону 8(3435)38-44-99 или через сайт Горбольницы № 1.