Как будут работать больницы и поликлиники Нижнего Тагила в новогодние праздники

На протяжении всех выходных — с 31 декабря по 9 января — с 8:00 до 20:00 работает кабинет неотложной помощи. Он находится с противоположной главному входу стороны здания поликлиники. Также в это время можно вызвать врача на дом: по телефону 8(3435)38-44-99 или через сайт Горбольницы № 1.
31 декабря, 1-2 и 7–9 января прием с 8:00 до 14:00 будет вести дежурный врач. В остальные дни пациенты могут обратиться за помощью к терапевту и узким специалистам с 8:00 до 15:00, а также пройти диспансеризацию.
Тагильчане могут записаться на прием через портал Регистратура96 или по номеру телефона 8(3435) 38-44-99.
С 31 декабря по 9 января травмпункт на Вагонке работает в круглосуточном режиме. Повторный прием пациентов будет осуществляться с 8 до 15 часов.
Обратиться к дежурному врачу можно с 3 по 5 января с 8 до 14 часов и 6 января с 8 до 13 часов. Кабинет УЗИ и КТГ будет работать 3 и 4 января по предварительной записи. 31 декабря и 1, 2, 7–9 января женская консультация не работает.
Записаться на прием к гинекологу или на УЗИ органов малого таза можно по номеру телефона 8(3435) 33-06-20.
С 31 декабря по 9 января больница работает в круглосуточном режиме. Передачки принимаются с 16:00 до 19:00 во все дни, кроме 1 января. Узнать о состоянии или госпитализации пациентов можно по номеру телефона 8(3435) 31-19-19.
31 декабря и 9 января поликлиника будет принимать пациентов с 8 до 15 часов. С 1 по 8 января можно лично обратиться к дежурному терапевту или вызвать врача на дом по номеру телефона 8(3435) 41-16-93 или через сайт Демидовской городской больницы.
В новогодние праздники женская консультация в центре Нижнего Тагил будет работать только 4 и 8 января — с 8 до 13 часов.
Городская поликлиника № 4 на ул. Новострой, 24 будет работать с 8 до 20 часов. Вызов врача на дом доступен до 11 часов по телефонам: 8(3435) 21-12-12 или 8(3435) 41-18-10.
Еще одно подразделение поликлиники на ул. Дружинина, 53 не будет принимать пациентов с 31 декабря по 9 января, за медицинской помощью советуют обращаться в больницу на ул. Новострой.
Прием пациентов в поликлиниках Городской больницы № 4 будет вестись ежедневно с 8 до 15 часов. Вызвать врача на дом можно по номеру телефона 8(3435) 21-10-89.
С 1 по 9 января дежурные врачи будут принимать пациентов с 8 до 19 часов. Вызов врача на дом доступен по телефону 8(3435) 48-61-90. Также больница приглашает взрослое население пройти с 3 по 6 января диспансеризацию и профилактический осмотр в кабинете № 327 с 8 до 14 часов.
Поликлиника № 3 работает 3, 4, 6, 8 января с 8 до 14 часов.
С 31 декабря по 9 января детские поликлиники будут принимать юных пациентов с 8 до 10 часов. Прием заявок на вызов врача на дом будет осуществляться с 8 до 13 часов, обслуживание пациентов на дому — с 10 до 15 часов.
Вызвать врача на дом из детской поликлиники можно по телефону:
Детские больницы с 31 декабря по 9 января работают в круглосуточном режиме.