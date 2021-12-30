Как будут работать больницы и поликлиники Нижнего Тагила в новогодние праздники

Как будут работать больницы и поликлиники Нижнего Тагила в новогодние праздники
Как будут работать больницы и поликлиники Нижнего Тагила в новогодние праздники
Сегодня, 13:36ОбществоФото: 1MI
График работы больниц, травмпунктов и поликлиник в Нижнем Тагиле — в материале редакции TagilCity.ru.

График работы больниц и поликлиник на Вагонке в новогодние праздники

Взрослая поликлиника на ул. Окунева, 30 в Нижнем Тагиле

На протяжении всех выходных — с 31 декабря по 9 января — с 8:00 до 20:00 работает кабинет неотложной помощи. Он находится с противоположной главному входу стороны здания поликлиники. Также в это время можно вызвать врача на дом: по телефону 8(3435)38-44-99 или через сайт Горбольницы № 1.

31 декабря, 1-2 и 7–9 января прием с 8:00 до 14:00 будет вести дежурный врач. В остальные дни пациенты могут обратиться за помощью к терапевту и узким специалистам с 8:00 до 15:00, а также пройти диспансеризацию.

Тагильчане могут записаться на прием через портал Регистратура96 или по номеру телефона 8(3435) 38-44-99.

Травматологический пункт на пр. Вагоностроителей, 12 в Нижнем Тагиле

С 31 декабря по 9 января травмпункт на Вагонке работает в круглосуточном режиме. Повторный прием пациентов будет осуществляться с 8 до 15 часов.

Женская консультация на ул. Окунева, 30 в Нижнем Тагиле

Обратиться к дежурному врачу можно с 3 по 5 января с 8 до 14 часов и 6 января с 8 до 13 часов. Кабинет УЗИ и КТГ будет работать 3 и 4 января по предварительной записи. 31 декабря и 1, 2, 7–9 января женская консультация не работает.

Записаться на прием к гинекологу или на УЗИ органов малого таза можно по номеру телефона 8(3435) 33-06-20.

Стационар Горбольницы № 1 на ул. Максарева, 5 в Нижнем Тагиле

С 31 декабря по 9 января больница работает в круглосуточном режиме. Передачки принимаются с 16:00 до 19:00 во все дни, кроме 1 января. Узнать о состоянии или госпитализации пациентов можно по номеру телефона 8(3435) 31-19-19.

График работы Демидовской городской поликлиники и больницы в новогодние праздники

Демидовская поликлиника на ул. Горошникова, 37

31 декабря и 9 января поликлиника будет принимать пациентов с 8 до 15 часов. С 1 по 8 января можно лично обратиться к дежурному терапевту или вызвать врача на дом по номеру телефона 8(3435) 41-16-93 или через сайт Демидовской городской больницы.

Женская консультация на проспекте Мира, 61

В новогодние праздники женская консультация в центре Нижнего Тагил будет работать только 4 и 8 января — с 8 до 13 часов.

График работы Городской поликлиники № 4 в новогодние праздники

Городская поликлиника № 4 на ул. Новострой, 24 будет работать с 8 до 20 часов. Вызов врача на дом доступен до 11 часов по телефонам: 8(3435) 21-12-12 или 8(3435) 41-18-10.

Еще одно подразделение поликлиники на ул. Дружинина, 53 не будет принимать пациентов с 31 декабря по 9 января, за медицинской помощью советуют обращаться в больницу на ул. Новострой.

График работы Городской больницы № 4 в новогодние праздники

Поликлиника № 2 на ул. Металлургов, 2 и Поликлиника № 3 на ул. Московской, 10

Прием пациентов в поликлиниках Городской больницы № 4 будет вестись ежедневно с 8 до 15 часов. Вызвать врача на дом можно по номеру телефона 8(3435) 21-10-89.

График работы Городской поликлиники № 3 на ул. Липовый тракт, 30а в новогодние праздники

С 1 по 9 января дежурные врачи будут принимать пациентов с 8 до 19 часов. Вызов врача на дом доступен по телефону 8(3435) 48-61-90. Также больница приглашает взрослое население пройти с 3 по 6 января диспансеризацию и профилактический осмотр в кабинете № 327 с 8 до 14 часов.

График работы Поликлиники № 3 на ст. Старатель, 1 в новогодние праздники

Поликлиника № 3 работает 3, 4, 6, 8 января с 8 до 14 часов.

График работы детских поликлиник в Нижнем Тагиле в новогодние праздники

Детские поликлиники на ул. Окунева, 32; ул. Победы, 42; ул. Черных, 28; Карла Маркса, 36; Балакинской, 16; Тагилстроевской, 4

С 31 декабря по 9 января детские поликлиники будут принимать юных пациентов с 8 до 10 часов. Прием заявок на вызов врача на дом будет осуществляться с 8 до 13 часов, обслуживание пациентов на дому — с 10 до 15 часов.

Вызвать врача на дом из детской поликлиники можно по телефону:

  • Окунева, 32 — 8(3435) 37-81-82;
  • Победы, 42 — 8 (3435) 43-13-47;
  • Черных, 28 — 8(3435) 24-17-11;
  • Карла Маркса, 36 — 8(3435) 41-24-11;
  • Балакинская, 16 — 8(3435) 32-41-22;
  • Тагилстроевская, 4 — 8(3435) 37-81-82.

Детские больницы с 31 декабря по 9 января работают в круглосуточном режиме.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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