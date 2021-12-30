Машина автохама со стертым госномером была эвакуирована в Екатеринбурге

Машина автохама со стертым госномером была эвакуирована в Екатеринбурге
Машина автохама со стертым госномером была эвакуирована в Екатеринбурге
Сегодня, 22:22ОбществоФото: ГИБДД по Свердловской области
Автоинспекторам пришлось два раза эвакуировать на штрафстоянку легковой автомобиль Lada Vesta в Екатеринбурге.

Первый раз машина привлекла внимание 23 декабря. Благодаря камерам фотовидеофиксации стало известно, что водитель пользуется номером, принадлежащим Hyundai. Сотрудники ГИБДД нагнали Lada на улице Шаумяна. Водитель — 26-летний местный житель, не смог показать водительское удостоверение, также в документах числился другой госномер. В результате машина была эвакуирована, а молодой человек получил несколько штрафов.

Спустя несколько дней машину вновь заметили автоинспекторы. 30 декабря появилась информация, что легковой автомобиль загораживает проход для пешеходов на улице Щорса. Сотрудники ДПС увидели, что автомобиль стоит на тротуаре. Передний регистрационный знак отсутствовал, а на заднем последний символ был изменен, сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД по Свердловской области. Машину вновь пришлось эвакуировать.

Фото:ГИБДД по Свердловской области

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