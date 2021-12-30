"Монако" рассмотрит вопрос об увольнении Нико Ковача

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на французский L'Equipe, клубные боссы монегасков недовольны атмосферой в раздевалке, а также тем, что между футболистами и наставником утерян контакт.
Кроме того, по их мнению, игроки перестали прогрессировать под руководством хорватского специалиста.
Добавим, что в составе команды выступает россиянин Александр Головин, на счету которого три забитых мяча в текущем сезоне. По итогам 19 туров подопечные Ковача занимают шестое место в национальном французском первенстве.