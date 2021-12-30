Подарить дом отцу шестерых детей пообещал Евгений Куйвашев

В 2021 году многодетный отец из Свердловской области Виктор Шипицын лишился супруги, поэтому теперь он один занимается воспитанием шестерых детей. Самому младшему недавно исполнился месяц.

Губернатор Евгений Куйвашев пообещал заняться вопросом жилья для многодетного отца. Об этом он заявил на своей личной странице в Instagram. Не так давно Виктор возобновил работу в больнице Екатеринбурга. Воспитанием детей также занимается бабушка. Куйвашев написал, что уже провел совещание со специалистами, со строителями и будет пытаться решить вопрос. Отмечается, что погибшая супруга Юлия имела награду «Материнская доблесть». К ней прилагается выплата свыше 40 тысяч, но получить их по закону отец не может. Губернатор подчеркнул, что проработает и эту тему.

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