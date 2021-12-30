Пожизненно заключенный убил арестанта в екатеринбургском СИЗО

Убийство своего старшего брата, его жены и дочери житель Тюмени совершил летом 2019 года. Также он был признан виновным в угоне машины, незаконном хранении оружии и оставлении в опасности дочери убитой племянницы. Причиной конфликта стала квартира, полученная братом осужденного от матери. В результате мужчина получил пожизненное заключение в колонии особого режима.
Арестанта гражданин убил в психиатрическом отделении при СИЗО-1. Планируется, что после праздников прокуратура утвердит обвинительное заключение и материалы дела поступят в суд, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Напомним, Альберт Ханов, который в 1996 году убил знакомую, ее дочь и подругу в Екатеринбурге, получил 22 года колонии строгого режима.