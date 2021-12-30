Сотрудники ИК-19 подарили детям из свердловского онкоцентра сказку на окнах

Скрасить настроение онкобольных детей в преддверии Нового года решили сотрудники тавдинской исправительной колонии. Целый день они украшали вытынками окна больницы и создали уникальную по красоте композицию.

«Чудеса случаются», так называется благотворительный проект регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, реализуемый накануне Нового года в областном центре детской онкологии и гематологии. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области Как и в прошлом году сотрудники тавдинской исправительной колонии 19 приехали в своим подшефным, чтобы отвлечь от грустных мыслей о капельницах, уколах и таком прочем. Дяди и тети по доброму улыбались, и украшали окна больницы, ставшей временным домом для заболевших малышей. Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области «Вытынанка» в переводе с украинского означает «вырезка». Одно из направлений этого творчества — ажурные композиции из бумаги, например, новогодние снежинки. Кроме них на окнах онкоцентра появились герои мультипликационных фильмов «Трое из Простоквашино», «Бременские музыканты» и другие. Они удивляют своим многообразием и оригинальностью. Очень хотелось, чтобы светлая радость и детский восторг явились бы высшей оценкой этого коллективного труда, выражают надежду в областном управлении ФСИН.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter