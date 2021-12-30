Социальный контракт для малоимущих в Нижнем Тагиле и Свердловской области в 2022 году

Помощь предусматривается законодательством Свердловской области с 2013 года. Ранее она была доступна для малоимущих многодетных семей с 5 или более несовершеннолетними детьми, а также граждан, ухаживающих за нетрудоспособными лицами, инвалидами. В текущем году круг заявителей был значительно увеличен. Каждая нуждающаяся семья или одинокий гражданин могут получить поддержку. Изначально программа реализовывалась за счет регионов, но с 2020 года на эти цели были выделены средства из федерального бюджета.