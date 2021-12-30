Социальный контракт для малоимущих в Нижнем Тагиле и Свердловской области в 2022 году

Социальный контракт для малоимущих в 2022 году направлен на поддержку нуждающихся для преодоления ими тяжелых жизненных обстоятельств и повышения качества жизни, самообеспечения семьи или одиноко проживающего гражданина в дальнейшем.
Для заключения социального контракта семья или одиноко проживающий гражданин должны соответствовать ряду требований.
Условия заключения социального контракта:
Согласно условиям договора по его итогам заявитель представляет отчет. Он требуется, чтобы проанализировать, все ли задачи выполнены, как были израсходованы выделенные средства. Представляются данные о доходах за последние 3 месяца, следующие за месяцем окончания контракта. Должно быть доказательство целевого расходования денег.
Помощь предусматривается законодательством Свердловской области с 2013 года. Ранее она была доступна для малоимущих многодетных семей с 5 или более несовершеннолетними детьми, а также граждан, ухаживающих за нетрудоспособными лицами, инвалидами. В текущем году круг заявителей был значительно увеличен. Каждая нуждающаяся семья или одинокий гражданин могут получить поддержку. Изначально программа реализовывалась за счет регионов, но с 2020 года на эти цели были выделены средства из федерального бюджета.
Для оформления социального контракта в службу социальной защиты или многофункциональный центр нужно будет подать ряд документов. Какие сведения нужно предоставить заявителю:
Обязательно представление справки об оказании членам семьи любой социальной помощи за последние три года. К примеру, при получении пенсии нужно представить справку об ее размере. Представляются данные о получении пособия по безработице, различных льгот. Для оформления соцконтракта обязательно письменное согласие на его заключение от всех совершеннолетних членов семьи.
Одно из направлений договора — реализация мероприятий по поиску работы. Соцконтракт заключается на срок до 9 месяцев. Целью соглашения является трудоустройство и заключение трудового договора.
Средства могут быть выделены на ведение личного подсобного хозяйства или открытие бизнеса (покупку оборудования, обустройство мест для работы, аренду и т. д.). В таком случае потратить средства можно на компенсацию расходов в связи с постановкой на учет в качестве ИП, аренду помещений, покупку основных средств.
Наиболее часто социальные контракты по развитию ИП реализуют в таких сферах, как услуги и производство: открытие фотосалона, парикмахерской, автосервиса, мастерской, кофейни и т. д.
Согласно данным Министерства социальной политики Свердловской области, на 18.10.2021 в регионе было составлено более 3000 договоров. С целью дальнейшего трудоустройства было составлено свыше 1200 контрактов, для реализации иных мероприятий по преодолению сложной ситуации — свыше 1500. На открытие ИП был составлен 281 контракт, на ведение личного подсобного хозяйства — 2.
На поиск работы или преодоление сложной ситуации выделяется сумма, равная прожиточному минимуму. Деньги выплачиваются каждый месяц. На ведение бизнеса может быть выделено единовременно до 250 000 рублей. На ведение подсобного хозяйства единовременно выделяется не более 30 000 рублей.
Гражданин, заключивший контракт, обязан выполнять мероприятия согласно программе адаптации. Он должен каждый месяц представлять в управление сведения о целевом расходовании выделенных ему денег. Он должен подтвердить, что средства израсходованы на реализацию мер, предусмотренных контрактом.
По запросу управления он представляет данные об условиях жизни семьи в течение трех лет после окончания срока действия контракта. При невыполнении обязательств он обязан вернуть средства, полученные от государства, в полном объеме.
Программа разрабатывается на срок от 3 месяцев до 1 года. Срок назначается с учетом содержания программы адаптации, указанной в контракте. Время действия договора может быть увеличено органом социальной защиты по основаниям, установленным нормативным правовым актом субъекта РФ.
При поиске работы контракт действует до 9 месяцев. Согласно договору гражданин получает ежемесячные выплаты. При планировании открытия бизнеса срок действия соглашения составляет до 12 месяцев — в рамках контракта выделяется единовременная выплата на развитие предпринимательства. На развитие подсобного хозяйства также выделяется не более года.
Для получения поддержки от государства по договору следует подать заявление на региональном портале «Госуслуги» или обратиться в управление социальной защиты, МФЦ.
Уточнить адреса служб соцзащиты в Нижнем Тагиле и Свердловской области можно на сайте. На странице представлены контакты, график работы, местонахождение на карте.
Для оформления контракта потребуется заполнить заявление, представить паспорт, согласие всех совершеннолетних членов семьи на оформление договора. Платить за предоставление данной государственной услуги не требуется.
При принятии комиссией решения о предоставлении услуги составляется социальный контракт. Он заключается между заявителем и управлением соцзащиты. Выплата перечисляется в месяц, следующий за тем, в котором был заключен контракт.
Подать заявление в электронном виде можно через портал Госуслуги. Чтобы отправить заявление, нужно будет подтвердить учетную запись. Составить и отправить заявление можно удаленно, услуга предоставляется бесплатно. После рассмотрения заявки пользователю приходит уведомление о необходимости представления документов в органы социальной защиты.