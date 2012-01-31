25 февраля в Нижнем Тагиле пройдет гала-концерт фестиваля «Афганский ветер»

В этом году в рамках фестиваля будут определены победители в семи номинациях: «Батяна», «Сын полка», «Роза ветров», «Боевой резерв», «Однополчане», «Золото погон», «И один в поле воин». Свои творческие номера на суд профессионального жюри и зрителей представят учащиеся школ и учреждений начального профессионального образования, студенты ссузов и вузов, солдаты и офицеры Российской Армии и других силовых структур, взрослые авторы и исполнители, проживающие в Нижнем Тагиле и других муниципальных образованиях Горнозаводского округа.