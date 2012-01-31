25 февраля в Нижнем Тагиле пройдет гала-концерт фестиваля «Афганский ветер»
Заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам Валерий Суров провел рабочее совещание, посвященное вопросам организации и проведения XVIII регионального фестиваля солдатской, патриотической песни «Афганский ветер».
Фестиваль «Афганский ветер» традиционно проводится в Нижнем Тагиле в рамках мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Основной его целью является воспитание патриотизма, активной гражданской позиции и развитие творческого потенциала молодежи города.
В этом году в рамках фестиваля будут определены победители в семи номинациях: «Батяна», «Сын полка», «Роза ветров», «Боевой резерв», «Однополчане», «Золото погон», «И один в поле воин». Свои творческие номера на суд профессионального жюри и зрителей представят учащиеся школ и учреждений начального профессионального образования, студенты ссузов и вузов, солдаты и офицеры Российской Армии и других силовых структур, взрослые авторы и исполнители, проживающие в Нижнем Тагиле и других муниципальных образованиях Горнозаводского округа.
Фестиваль пройдет в три этапа. На 9 и 10 февраля намечены районные конкурсы, затем в муниципальном бюджетном учреждении «Городской дворец молодежи» 15 и 16 февраля состоятся отборочные туры по номинациям, а 25 февраля в 14.00 лучшие участники конкурса патриотической песни, победители прошлых лет и гости форума выступят в гала-концерте.
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