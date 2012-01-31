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25 февраля в Нижнем Тагиле пройдет гала-концерт фестиваля «Афганский ветер»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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25 февраля в Нижнем Тагиле пройдет гала-концерт фестиваля «Афганский ветер»

31 января 2012, 10:44ОбществоВалерия Лошкарева
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