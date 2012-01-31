4-го февраля пройдут митинги оппозиции и молебны верующих о стабильном развитии России
31 января 2012, 11:52ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В эти выходные православные верующие будут молиться о стабильном развитии России. Молебен совершат 4 февраля в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.
Верующие попросят о предотвращении новой революции в России и остабильном развитии страны, – сообщает «Новый Регион». И также всубботу 4-го февраля во многих городах России, в том числе в Москве,Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, пройдут акции «За честные выборы».
В Нижнем Тагиле запланированышествие от вокзала до Современника и митинг на площади перед ним.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей