4-го февраля пройдут митинги оппозиции и молебны верующих о стабильном развитии России

Верующие попросят о предотвращении новой революции в России и остабильном развитии страны, – сообщает «Новый Регион». И также всубботу 4-го февраля во многих городах России, в том числе в Москве,Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, пройдут акции «За честные выборы».