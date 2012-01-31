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4-го февраля пройдут митинги оппозиции и молебны верующих о стабильном развитии России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4-го февраля пройдут митинги оппозиции и молебны верующих о стабильном развитии России

31 января 2012, 11:52ОбществоОльга
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