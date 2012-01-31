Европейский моторынок упал на 37%

Это предварительные данные, однако они вряд ли сильно разойдутся с окончательными, как это обычно и бывает. За весь год в Европе было продано всего лишь немногим более 1,7 миллиона единиц мототехники.

Наиболее серьезный спад продаж наблюдается в таких странах, как Испания, Франция и Греция. В статистике учитываются мотоциклы, скутеры, трициклы и квадроциклы.

В этот спад продаж внесло свой вклад все - и плохой экономический климат по всей Европе, где многие страны стоят на грани дефолта после кризиса суверенных долговых обязательств, и кредитный кризис, и рекордно высокий уровень безработицы, и непопулярные правительственные меры жесткой экономии, из-за которых из карманов налогоплательщиков стало извлекаться больше денег.

Но несмотря на достаточно отчаянную ситуацию, ACEM сохраняет уверенность в том, что уровни продаж могут восстановиться, особенно если производители смогут переориентироваться и сосредоточиться на новых целях. «Будущей целью должна стать концентрация усилий на продукции различного содержания, на мотоциклах меньшего размера и меньшей «прожорливости», на «зеленых» технологиях, возможно, даже в ущерб более спортивным моделям, в отношении которых наблюдается период увядания (в маркетинговом смысле). Восстановление рынка будет идти в рамках стратегии приоритета экологичной мобильности», - отмечают в ACEM.