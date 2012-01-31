Фотошпионы сняли интерьер нового Range Rover

На первый взгляд интерьер выглядит знакомым, с той же традиционной для Range Rover «раскладкой», немного напоминающий Evoque. Что касается дизайна кузова, то пока он облачен в непроницаемый камуфляж и рассмотреть его особенности не представляется возможным, однако линии крыши и заднего стела похожи на текущий Range Rover Sport.