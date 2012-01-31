Фотошпионы сняли интерьер нового Range Rover
31 января 2012, 06:32ОбществоРОман БОТов
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Новый Range Rover является одной из наиболее ожидаемых новинок этого года. И новый набор снимков от папарацци дает нам возможность в очередной раз познакомиться с новым Range Rover.
На первый взгляд интерьер выглядит знакомым, с той же традиционной для Range Rover «раскладкой», немного напоминающий Evoque. Что касается дизайна кузова, то пока он облачен в непроницаемый камуфляж и рассмотреть его особенности не представляется возможным, однако линии крыши и заднего стела похожи на текущий Range Rover Sport.
Установлен новый Range Rover, должен быть на алюминиевую платформу, также использующуюся для Jaguar XJ, не обойдется без применения карбона и композитных материалов. В результате новая версия Rover может потерять порядка 450 кг, склонив общий вес до 2 200 кг.
Диапазон двигателей в своем большинстве останется прежним, но если учитывать столь существенное снижение веса, то они станут более эффективны и динамичны.
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