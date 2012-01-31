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Главные механики предприятий области соберутся в Нижнем Тагиле в честь юбилея основателя школы наплавки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Главные механики предприятий области соберутся в Нижнем Тагиле в честь юбилея основателя школы наплавки

31 января 2012, 16:49Общество
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