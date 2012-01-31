Главные механики предприятий области соберутся в Нижнем Тагиле в честь юбилея основателя школы наплавки

На семинаре будут подниматься такие профессиональные для механиков темы,как эффективность проактивных ремонтов, химико-термическая обработкаматериалов, плазменная закалка. Докладчиками станут влиятельнейшие вобласти науки и производства Нижнего Тагилаи всей Свердловской области области специалисты.

Среди них директор НТИ (ф) УрФУ Владимир Пегашкин, главный механикУралвагонзавода Илья Печенкин, главный механик НТМК Юрий Беспамятных,ведущий специалист Уралмашзавода В.И. Панов, главный механик ВСМПО ЮрийСемичев и другие.

По словам организаторов семинара в институте, профессор Разиков очень много сделал для развития науки в области наплавочных материалов. Он был создателем первой в стране монографии по наплавке в защитных газах, выпущенной в 1950-х годах. Также впервые в России ученый стал преподавать спецкурс «Основы износостойкой наплавки и напыления».

Сегодня многие промышленные предприятияэтой отрасли, в том числе и в Нижнем Тагиле, используют труды Михаила Разикова. А в Нижнетагильском технологическом институте его спецкурс был развит в общепрофессиональную дисциплину «Износостойкость машин».