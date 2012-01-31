«Иннопром-2012» обойдется областному бюджету в 100 млн рублей

На сайте госзакупок появился заказ на организацию и проведение«Иннопрома-2012». Выставка пройдет в Екатеринбурге с 12 по 15 июля.Стартовая стоимость контракта – 100 млн рублей. Более третий этой суммы(35 млн руб.) пойдут на оформление выставочных и форумных зон, питание –12,5 млн руб., стенд Свердловской области – 10 млн руб. Плюс к томупредполагается арендовать 40 автобусов и 10 представительскихавтомобилей за 3,4 млн руб. На приеме у губернатора должны выступитьзвезды российского шоу-бизнеса - в бюджете на это выделено 6,9 млн руб.Примечательно, что «Иннопром-2012» будут рекламировать как вЕкатеринбурге (12 рекламных конструкций), так и в Москве. На рекламывыделят 6,5 млн руб.