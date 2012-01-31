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«Иннопром-2012» обойдется областному бюджету в 100 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Иннопром-2012» обойдется областному бюджету в 100 млн рублей

31 января 2012, 08:38ОбществоОльга
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