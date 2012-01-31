«Иннопром-2012» обойдется областному бюджету в 100 млн рублей
Эти деньги пойдут на оформление выставочных площадей, рекламную кампанию и, конечно, губернаторский прием.
На сайте госзакупок появился заказ на организацию и проведение«Иннопрома-2012». Выставка пройдет в Екатеринбурге с 12 по 15 июля.Стартовая стоимость контракта – 100 млн рублей. Более третий этой суммы(35 млн руб.) пойдут на оформление выставочных и форумных зон, питание –12,5 млн руб., стенд Свердловской области – 10 млн руб. Плюс к томупредполагается арендовать 40 автобусов и 10 представительскихавтомобилей за 3,4 млн руб. На приеме у губернатора должны выступитьзвезды российского шоу-бизнеса - в бюджете на это выделено 6,9 млн руб.Примечательно, что «Иннопром-2012» будут рекламировать как вЕкатеринбурге (12 рекламных конструкций), так и в Москве. На рекламывыделят 6,5 млн руб.
В документе прописаны точные сроки, в которые должны быть выполнены теили иные этапы проекта. Например, на разработку концепции выставки ифорума отводится 3-7 дней, разработка концепции рекламной кампании 30-45дней, а формирование списка участников форума на 80% 105-140 дней. Приэтом при оценке поданных заявок вес показателя «срок оказания услуг» -45%, цена контракта – 35%, а квалификация участника – 20%.
Точной сметы аналогичных расходов устроителей «Иннопрома-2011» нет. Впрошлом году организацией выставки занималась «Формика». В августедепутат Георгий Перский опубликовал внутренние документы операторамероприятия. Если сравнить аналогичные позиции в них, то нынешний«Иннопром» дешевле. Например, стенд Свердловской области в прошлом годустоил 23 млн руб. против 10 млн руб. сейчас.
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