Конференция «Город: годы, события, люди» состоится на базе НТГСПА
31 января 2012, 08:51Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
II региональная научно-практическая конференция «Город: годы, события, люди» состоится 17 февраля на базе Социально-гуманитарного института Нижнетагильской государственной академии. Ее проводят социально-педагогическая академия и Нижнетагильский музей изобразительных искусств, сообщает официальный сайт Нижнего Тагила.
Конференция посвящена 290-летию Нижнего Тагила. На ней планируетсяобсудить проблемы сохранения и популяризации историко-культурногонаследия города, современные подходы и методы изучения его истории икультуры, вопросы состояния и перспективы экологии в Нижнем Тагиле.
В конференции примут участие ведущие специалисты по истории, археологии иэкологии из научных учреждений и вузовЕкатеринбурга, Нижнего Тагила, Челябинска.
Более полную информацию о конференции и условиях участия в ней можно получить на сайтеНТГСПА.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей