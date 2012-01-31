Конференция «Город: годы, события, люди» состоится на базе НТГСПА

Конференция посвящена 290-летию Нижнего Тагила. На ней планируетсяобсудить проблемы сохранения и популяризации историко-культурногонаследия города, современные подходы и методы изучения его истории икультуры, вопросы состояния и перспективы экологии в Нижнем Тагиле.

В конференции примут участие ведущие специалисты по истории, археологии иэкологии из научных учреждений и вузовЕкатеринбурга, Нижнего Тагила, Челябинска.

Более полную информацию о конференции и условиях участия в ней можно получить на сайтеНТГСПА.