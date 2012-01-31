Немцы инвестируют более 2 млрд рублей в производство колес в России
31 января 2012, 06:45ОбществоРОман БОТов
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АвтоВАЗ продал производство штампо-сварных колес немецкой группе Mefro Wheels. «В соответствии с договором немецкая сторона приобрела через свою российскую холдинговую компанию ООО «Мефро уилз Руссиа» 100% долей ООО «Мефро Уилз Руссиа Завод Тольятти», созданного АвтоВАЗом для реализации сделки», – сообщили в пресс-центре отечественного автопроизводителя. Слухи о продаже цеха ходили еще с осени прошлого года, но АвтоВАЗ не называл будущего инвестора.
Сумму сделки стороны не раскрывают и сейчас.
Смены штата в связи с продажей производства не будет: весь персонал продолжит работу на заводе, теперь носящем название ООО «Мефро Уилз Руссиа Завод Тольятти». Завод будет, как и прежде, полностью обеспечивать потребности АвтоВАЗа в штампо-сварных колесах. Впрочем, АвтоВАЗ не будет единственным покупателем: Mefro Wheels планирует масштабное увеличение объемов производства на заводе и готова инвестировать в него более 2 млрд рублей. Продукция завода будет поставляться различным автопроизводителям, открывшим производство на территории РФ.
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