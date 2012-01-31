Немцы инвестируют более 2 млрд рублей в производство колес в России

Смены штата в связи с продажей производства не будет: весь персонал продолжит работу на заводе, теперь носящем название ООО «Мефро Уилз Руссиа Завод Тольятти». Завод будет, как и прежде, полностью обеспечивать потребности АвтоВАЗа в штампо-сварных колесах. Впрочем, АвтоВАЗ не будет единственным покупателем: Mefro Wheels планирует масштабное увеличение объемов производства на заводе и готова инвестировать в него более 2 млрд рублей. Продукция завода будет поставляться различным автопроизводителям, открывшим производство на территории РФ.