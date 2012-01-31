Опубликован первый тизер кроссовера от Tesla

Первый в продуктовой линейке марки проходимец имеет купеобразный кузов с покатой линией крыши и заваленными стойками лобового стекла. На тизере видна фирменная решетка радиатора Tesla овальной формы и закругленный капот в стиле седана Model S. Именно эта модель, послужившая базой для создания паркетника, поделится с Model X Crossover электрической силовой установкой. Полные характеристики кроссовера пока остаются неизвестными. По неофициальным сведениям, без остановки для зарядки батарей модель сможет преодолевать расстояние в 400-500 км.