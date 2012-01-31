Петербуржцы пересаживаются на иномарки

Первое место по продажам в Петербурге держит марка Chevrolet c результатом 15 343 автомобиля. На пятки ей наступает Nissan, реализовавший в 2011 году 14 566 своих моделей. Бронза досталась немецкому концерну Volkswagen – 13 778 штук.

А вот продукция АвтоВАЗа теряет популярность. Несмотря на то что формально модели Lada удерживают первую строчку в общем зачете продаж, в декабре 2011 года спрос в Петербурге на модели тольяттинского автозавода упал на 27%.

Вслед за возросшим спросом на авторынке Северной столицы в минувшем году выросли и объемы производства автомобилей на петербургских сборочных заводах. Как сообщал ранее портал Kolesa.RU, расположенные в городе на Неве предприятия компаний Hyundai, General Motors, Nissan и Toyota выпустили в 2011 году в 3,7 раза больше машин, чем в 2010 г.