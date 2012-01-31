Repsol Honda презентовала байк RC213V

Для журналистов это была первая возможность увидеть на мотоцикле австралийца Кейси Стоунера (Casey Stoner) красующуюся цифру «1», подчеркивающую его чемпионский титул.

«После столь сильного сезона в 2011 году, мы сохраняем концентрацию и трезвый расчет и я не рассчитываю на то, чтобы прямо сразу оказаться впереди. Я уверен, что Honda проделала фантастическую работу с новым 1000-кубовым байком, и я правда хочу как можно скорее вновь сесть на мотоцикл и ощутить эту новизну. Я тем не менее очень рассчитываю на то, что мы вновь будем сильны», - сказал на презентации Стоунер.

«Мы знаем, что будет много серьезных конкурентов. Наверняка, и Ducati постарается, и Yamaha. Поэтому будет интересно выйти на трек и посмотреть, чего мы все достигли за это время. Правда, сейчас пока судить рано, и нам придется подождать гонки в Катаре, первой гонки сезона, прежде чем мы по-настоящему увидим подлинный темп наших соперников и поймем, в какой позиции мы находимся. Но мы готовы к этому», - добавил Кейси.

«Сепанг - хорошая трасса для тестов, и у нас еще есть много над чем поработать, много чего выяснить предстоит о новом байке. Мы уже давно не садились на мотоциклы, а на первых тестах всегда важно получить обратную связь и обеспечить максимальное понимание новой машины», - сказал напарник Кейси Дани Педроса (Dani Pedrosa), который будет выступать под традиционным номером «26».

«В Сепанге у нас будет три долгих дня, мы будем активно работать с командой и с HRC, и необходимо быть очень сконцентрированным, чтобы получить как можно больше нужной информации. Думаю, главной задачей теста будет лучше узнать и байк, и новые шины Bridgestone», - добавил Дани.