Skoda добавила дверей Citigo

Сзади вместо опускающихся окон - форточки. Новинка оснащается тем же 1-литровым мотором V3, что и трехдверка мощностью 60 и 75 л.с.

Объем багажника при поднятых задних креслах составляет всего 252 л, зато при сложенных - 951 л.

Напомним, на прошлой неделе состоялась премьера городской пятидверки Volkswagen Up, у которого много общего с Citigo. За две двери переплата составила около 500 евро, общая стоимость автомобиля от 10 325 евро.