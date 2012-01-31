Skoda добавила дверей Citigo
31 января 2012, 06:43ОбществоРОман БОТов
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Городской компактный автомобиль Citigo превратился в пятидверный хэтчбек, сообщает Finamauto.Для пассажиров галерки теперь будет 79,5 см свободного пространства для ног при высоте 94,7 сантиметров.
Сзади вместо опускающихся окон - форточки. Новинка оснащается тем же 1-литровым мотором V3, что и трехдверка мощностью 60 и 75 л.с.
Объем багажника при поднятых задних креслах составляет всего 252 л, зато при сложенных - 951 л.
Напомним, на прошлой неделе состоялась премьера городской пятидверки Volkswagen Up, у которого много общего с Citigo. За две двери переплата составила около 500 евро, общая стоимость автомобиля от 10 325 евро.
Фото: Skoda
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