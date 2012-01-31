Спектакль про ипотеку поставили в Красноярске

Постановка родилась из эскиза, показанного в рамках творческой лаборатории. Зрители, принимавшие участие в СМС - голосовании, рекомендовали эскиз к постановке.

«Ипотека и Вера, мать ее» — спектакль о людях, которые стремились осуществить свои мечты — уехать в Америку или принять участие в реалити-шоу. У главной героини, Веры — мечта приобрести недвижимость в ипотеку, поэтому Вера копит на первоначальный взнос, собирая промо-этикетки с различных товаров, и обменивает их на призы. Даже свою дочь героиня назвала Ипотекой, или ласково – Ипочкой.

На постановку было три дня, актеры не успевали выучить текст и премьеру играли с текстами в руках. Так быстро вжиться в роль помог, видимо, жизненный опыт – ни у одного актера нет своей жилплощади, сообщает НТВ.