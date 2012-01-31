Уралвагонзавод выбрал лучших конструкторов и технологов
31 января 2012, 16:00Общество
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На базе отдела подготовки кадров Уралвагонзавода прошли конкурсы профессионального мастерства инженеров-конструкторов и инженеров-технологов, в которых приняли участие 44 специалиста - 26 и 18 соответственно.
По данным пресс-службы предприятия, в конкурсах участвовали представители от каждого производства, в том числе от металлургического, вагоносборочного, механосборочного и инструментального. Каждый из участников прошел два тура, где продемонстрировал свои теоретические знания и практические навыки.
В итоге лучшим среди инженеров-конструкторов признан Павел Романов, специалист производства нестандартизированного оборудования. А среди инженеров-технологов – Евгений Перес-Леаль из отдела главного технолога. Для победителей конкурса «Лучший по профессии» предусмотрены денежные премии, а также внеочередное повышение разряда поясняют в пресс-службе.
Фото с официального сайта Уралвагонзавода
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