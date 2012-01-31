В Екатеринбурге решили, как будут бороться с экстремизмом

Документ включает в себя комплекс мер по организации занятости детей и подростков, проведение лекций и бесед с молодежью, разъяснительную работу с родителями и педагогами, а также мероприятия, направленные на профилактику экстремизма в молодежной среде, обеспечение безопасности проведения молодежных мероприятий.

Районным администрациям поручено включить вопросы по профилактике экстремизма в повестку единых информационных дней для общественных организаций и органов территориального общественного самоуправления. Правоохранительные органы займутся мониторингом средств массовой информации и Интернета для выявления призывов к совершению экстремистских действий. Управление образования организует освещение на родительских собраниях вопроса формирования «толерантности как ценности семьи» и проинформирует взрослых об ответственности за участие в неформальных организациях экстремистской направленности.