В колонии Нижнего Тагила завозят медицинское оборудование
В 2011 году для Исправительной колонии №5 был куплен флюорограф за более чем 2 миллиона рублей. Помимо этого, для заключенных проведено большое количество лабораторных исследований ВИЧ-инфицированным на иммунный статус и вирусную нагрузку на общую сумму 800 тысяч рублей.
В этом году на эти же цели планируется потратить более 3 миллионов рублей. По данным пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области, все эти меры предпринимаются в рамках областной государственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории области». Программа будет реализована к 2015 года. Она является комплексной мерой, направленной на предупреждение распространения в учреждениях УИС ВИЧ-инфекции и туберкулеза.
По Федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)», по подпрограмме «ВИЧ-инфекция» были выделены средства на строительство иммунологической лаборатории по диагностике ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита ЛИУ-51 рассказывает сотрудник пресс-службы областного ГУФСИН Александр Левченко.
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