В колонии Нижнего Тагила завозят медицинское оборудование

В этом году на эти же цели планируется потратить более 3 миллионов рублей. По данным пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области, все эти меры предпринимаются в рамках областной государственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории области». Программа будет реализована к 2015 года. Она является комплексной мерой, направленной на предупреждение распространения в учреждениях УИС ВИЧ-инфекции и туберкулеза.