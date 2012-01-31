В Кургане появится сайт с фотографиями тех, кто поддерживает Путина

В группу вошли представители разных сфер. Всего 16 человек. Это директора спортивных и общеобразовательных школ, руководители домов культуры, библиотек, несколько человек от ветеранских организации и общества инвалидов, а также два предпринимателя. Идея создания инициативной группы принадлежит членам Общественной палаты Кургана.

ГалинаКраско, член Общественной палаты, на заседании отметила, что сегодня общество раскололось на три части: тех кто за Путина, тех, кто против и на тех кому всё равно. «От того, какой выбор сделает наше общество, будет зависеть наша жизнь»,- пояснила Краско.

Агитировать за Путина общественники собираются путем проведения бесед в своих трудовых коллективах, планируется проведение круглых столов, а также в Кургане создадут сайт в поддержку председателя правительства. По словам руководителя инициативной группы Николая Родькина, на интернет-портале будут размещать информацию о кандидате и фотографии тех, кто его поддерживает. Разместить свое фото сможет любой желающий, который поддерживает Путина. Планируется, что на сайте люди смогут оставлять свои комментарии и предложения. Что касается встреч с населением, Николай Родькин отметил, что активисты будут собирать коллективы не большими группами, чтобы беседы проходили более плодотворно и чтобы была возможность ответить на все вопросы.

«Ценностьнаших встреч в том, что мы искренне верим в то, что говорим, и в том, что мы не используем административный ресурс», — сказал Николай Родькин.