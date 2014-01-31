Банки должны конкурировать за право выплачивать зарплату работникам Нижнего Тагила
Накануне Глава города Сергей Носов провел с руководителями муниципальных предприятий, учреждений и организаций совещание, посвященное вопросам их взаимодействия с банками и кредитными учреждениями, сообщает пресс-служба Администрации.
На совещании обсуждали, что в настоящее время муниципальные предприятия и учреждения Нижнего Тагила осуществляют финансовые операции, в том числе выплату заработной платы своим сотрудникам, пользуясь услугами как минимум шести банков. Оптимизация деятельности администрации города и совершенствование расходной части бюджета на 2014 год и последующий период диктуют необходимость наведения порядка и в этой сфере.
По мнению Сергея Носова, выбор банка, через который муниципальные предприятия и организации будут осуществлять свои финансовые операции, должен проводиться открыто и на конкурентной основе. Логика этих действий заключается в том, что сосредоточение значительного денежного ресурса позволит поставить перед финансовым учреждением наиболее выгодные для муниципалитета договорные условия.
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