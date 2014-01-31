Банки должны конкурировать за право выплачивать зарплату работникам Нижнего Тагила

На совещании обсуждали, что в настоящее время муниципальные предприятия и учреждения Нижнего Тагила осуществляют финансовые операции, в том числе выплату заработной платы своим сотрудникам, пользуясь услугами как минимум шести банков. Оптимизация деятельности администрации города и совершенствование расходной части бюджета на 2014 год и последующий период диктуют необходимость наведения порядка и в этой сфере.