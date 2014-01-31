C понедельника штрафы за административные правонарушения станут выше

В целях ограничения потребления алкогольной продукции, антиалкогольным законодательством определен перечень общественных мест, где запрещено распитие алкогольной продукции (ст. 16 ФЗ № 171 от 22.11.1995 года). Так, например, распитие алкогольной продукции, в том числе и пива, во дворе или на детской площадке влечет наложение штрафа от 500 рублей до 1500 рублей.

На основании антитабачного законодательства запрещено курение в общественных местах, перечень определен в ст. 12 ФЗ № 15 от 23.02.2013 года. Так, например, курение в подъезде влечет наложение штрафа от 500 рублей до 1500 рублей, а курение на детских площадках влечет наложение штрафа в размере от 2000 рублей до 3000 рублей.

Напоминаем, что согласно, действующему Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, штраф должен быть уплачен в течение 60 дней с того момента, когда постановление по делу об административном правонарушении вступило в законную силу, т.е. через 10 дней после его вынесения. Путём сложения получается 70-дневный срок, который следует мысленно отсчитать от совершённого правонарушения. Отсчитывать дни необходимо, чтобы не преступить закон вторично, т.к. «неуплата административного штрафа в установленный срок» — это тоже статья КоАП РФ. Согласно, ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», мера наказания - наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

За информацией о неуплаченных штрафах можно обратиться в отделы полиции по месту проживания, либо позвонить по номеру 97-66-64 (Центр по исполнению административного законодательства ММУ МВД России «Нижнетагильское»). За информацией по штрафам за нарушение правил дорожного движения необходимо обращаться в ГИБДД города пр. Мира, 57А.