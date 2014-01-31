ЧАЙФовый День всех влюбленных с компанией МОТИВ!
Каждый год в преддверии Дня всех влюбленных сотни парней и девушек ломают голову над тем, что же подарить любимому человеку. Время плюшевых мишек, носков и шампуней прошло – пора дарить оригинальные и запоминающиеся подарки!
Оператор связи МОТИВ и горнолыжный комплекс «Гора Белая» дают шанс выиграть отличные подарки для любимых.
Для участия в акции необходимо пополнить баланс своего мобильного до 14:00 14 февраля на сумму не менее чем 400 рублей в одном из офисов компании МОТИВ. Сохраните чек и зарегистрируйте его, отправив SMS-сообщение с номером чека на короткий номер 2130. Стоимость SMS-сообщения - 1 рубль. Каждый 14-й зарегистрированный получит яркий подарок от компании МОТИВ. Также можно выиграть сертификат от ГЛК «Гора Белая» и принять участие в ночном катании в честь Дня Святого Валентина в ночь с 14 на 15 февраля. На Белой влюбленных ждет масса приятных бонусов: бесплатный каток, бассейн за 80 рублей, романтический ужин в ресторане и беседки со скидкой 50%! Такой подарок точно запомнится вашей второй половинке!
Но и это еще не всё! Среди всех участников акции будут разыграны билеты на концерт легендарной группы «ЧАЙФ», который состоится 15 февраля в Екатеринбурге. Счастливчики получат 2 VIP-билета на лучшие места в ККТ «Космос».
Торопитесь, количество призов ограничено!
Все подробности можно узнать в группе ВКонтакте «МОТИВ Сильнее правил!».