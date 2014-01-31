ЧАЙФовый День всех влюбленных с компанией МОТИВ!

Для участия в акции необходимо пополнить баланс своего мобильного до 14:00 14 февраля на сумму не менее чем 400 рублей в одном из офисов компании МОТИВ. Сохраните чек и зарегистрируйте его, отправив SMS-сообщение с номером чека на короткий номер 2130. Стоимость SMS-сообщения - 1 рубль. Каждый 14-й зарегистрированный получит яркий подарок от компании МОТИВ. Также можно выиграть сертификат от ГЛК «Гора Белая» и принять участие в ночном катании в честь Дня Святого Валентина в ночь с 14 на 15 февраля. На Белой влюбленных ждет масса приятных бонусов: бесплатный каток, бассейн за 80 рублей, романтический ужин в ресторане и беседки со скидкой 50%! Такой подарок точно запомнится вашей второй половинке!