Любителей интеллектуального кино ждет приятный сюрприз: организаторы о встрече клуба «Киногурман»

Именно поэтому кинотеатр «Красногвардеец» объявляет о проведении традиционной встречи киногурманов, в одноименном клубе. Те, кто бывает на таких посиделках, всегда получают удовольствие от совместного просмотра уникального фильма и дальнейшего его обсуждения среди понимающих, «глубоких» людей.

Виталий Скорев, руководитель клуба «Киногурман», заведующий отделом по кино, поделился с журналистом TagilCity.ru планами. И, кстати, не только на ближайшую встречу, но и на два месяца вперед.

Фильмы к вечеру уже подбираем, ведем переговоры с режиссерами. За 8 лет работы клуба мы многое перепробовали. Будем менять подход и в этот раз. Но это пока секрет. В любом случае, те, кто любит интеллектуальное кино, хорошее кино оценят наш подход. Мы всегда пытаемся создать обстановку, чтобы зрителям было уютно и хорошо. Клуб «Киногурман» - это отдельная публика, с которой очень интересно работать.

Выяснилось, что у кинотеатра большие планы, ведь в преддверии 55-летие – 14 марта. Это будет приятный вечер в кругу друзей, без всякой помпезности. Планируется, что среди приглашенных гостей будут режиссеры.

Мы стараемся показать фильмы, которые не идут в больших кинотеатрах. Будет, например, премьера фильма, который Квентин Тарантино назвал лучшим фильмом 2013 года – «Плохие парни». Ведем переговоры с Константином Селивестровым, он снял картину по роману Кафки «Процесс». Он готов предоставить копию записи в Нижний Тагил. Мы хотим показывать то кино, у которого есть любители. Это кино, над которым можно подумать.

Встреча клуба «Киногурман» состоится 14 февраля в 18:00. Места, кстати, можно уже бронировать по телефону 43-56-73.