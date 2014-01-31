Любителей интеллектуального кино ждет приятный сюрприз: организаторы о встрече клуба «Киногурман»
Оставить в душе не просто эмоцию, но и глубокую мысль под силу только интеллектуальному кино. Хороший, по-настоящему интересный фильм доступен немногим, поэтому у такого жанра, особенно в тагильском масштабе, есть уже сформированная группа поклонников. Однако там всегда рады видеть новичков.
Именно поэтому кинотеатр «Красногвардеец» объявляет о проведении традиционной встречи киногурманов, в одноименном клубе. Те, кто бывает на таких посиделках, всегда получают удовольствие от совместного просмотра уникального фильма и дальнейшего его обсуждения среди понимающих, «глубоких» людей.
Виталий Скорев, руководитель клуба «Киногурман», заведующий отделом по кино, поделился с журналистом TagilCity.ru планами. И, кстати, не только на ближайшую встречу, но и на два месяца вперед.
Фильмы к вечеру уже подбираем, ведем переговоры с режиссерами. За 8 лет работы клуба мы многое перепробовали. Будем менять подход и в этот раз. Но это пока секрет. В любом случае, те, кто любит интеллектуальное кино, хорошее кино оценят наш подход. Мы всегда пытаемся создать обстановку, чтобы зрителям было уютно и хорошо. Клуб «Киногурман» - это отдельная публика, с которой очень интересно работать.
Выяснилось, что у кинотеатра большие планы, ведь в преддверии 55-летие – 14 марта. Это будет приятный вечер в кругу друзей, без всякой помпезности. Планируется, что среди приглашенных гостей будут режиссеры.
Мы стараемся показать фильмы, которые не идут в больших кинотеатрах. Будет, например, премьера фильма, который Квентин Тарантино назвал лучшим фильмом 2013 года – «Плохие парни». Ведем переговоры с Константином Селивестровым, он снял картину по роману Кафки «Процесс». Он готов предоставить копию записи в Нижний Тагил. Мы хотим показывать то кино, у которого есть любители. Это кино, над которым можно подумать.
Встреча клуба «Киногурман» состоится 14 февраля в 18:00. Места, кстати, можно уже бронировать по телефону 43-56-73.
Благодаря интернету киносеансы можно устраивать не выходя из дома. Многие сайты позволяют смотреть онлайн ужасы, комедии, драмы или мультики. Данный сервис может быть очень удобен, когда хочется отдохнуть, но нет возможности сходить в кинотеатр.