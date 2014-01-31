Неприятное соседство: многие тагильчане ненавидят своих соседей

Так, мы провели для подписчиков группы TagilCity.ru «Вконтакте» опрос: «Раздражают ли вас ваши соседи?» - да/нет. На удивление, варианты ответа различаются всего на два голоса – 101 и 103 соответственно. Кроме того, один из пользователей шутливо отметил: «Надеюсь, я их не раздражаю». Это говорит только о том, что «все мы не без греха».

Кстати, самый частый вопрос, по которому ругаются соседи, шум – будь то зубодробительный грохот перфоратора или громкая музыка. В одних домах практически «живут» участковые уполномоченные, в других - дело ограничивается стуком по батареям. Кстати, законодательство, надо сказать, понимает всю важность документов, ограничивающих уровень производимого шума. Решение можно найти в санитарных нормах СН 2.2.4/2.1.8.562-96 – «Шум на рабочих местах в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». Именно в данном документе в красочных подробностях расписаны методики измерения шума, а также его допустимые нормы, в том числе и для жилых помещений. Согласно приведенной в тексте документа таблице, в квартирах жилых домов в промежуток времени с 7 утра до 11 вечера допустимым шумом является уровень в 40 децибел, а с 11 вечера до 7 утра — 30 децибел. Для того чтобы решить эту проблему можно обратиться в Госсанэпиднадзор.

Другая, более трагичная и неприятная тема соседства – если ваши соседи употребляют наркотики и не пытаются этого скрыть. Однажды на TagilCity.ru выходила публикация на данную тему. Тогда тагильчане рассказывали нам реальные истории из жизни о том, как одни судьбы людей рушились из-за пагубного пристрастия, другие, теперь уже бывшие наркоманы, «брались за ум». Вся сложность соседства в данном случае складывается не только в тяжелой моральной напряженности, но и в неприятных встречах. К наркоманам обычно ходят гости наркоманы, группы подозрительных людей, в общем, физическая опасность.

Любые вопросы, связанные с проблемами взаимоотношений с соседями по закону призваны решать именно участковые. Именно поэтому нижнетагильская полиция проводит акцию «Знай своего участкового». Эти сотрудники полиции реальными делами помогают жильцам, устраняя несправедливость, пресекая бытовые конфликты. В любом случае, сколько будет жалоб, столько будет составлено и заявлений. Чаще всего визит ограничивается профилактической беседой с виновником скандалов, реже – угрозами административным штрафом.

Самые счастливые люди – те, кто дружат со своими соседями. Рассчитывать на близких людей, которые при этом еще и живут по соседству, действительно здорово. Приглядеть за квартирой, покормить кота во время длительной поездки хозяев, забрать ребенка из садика, спрятать комплект запасных ключей, да и самим быть полезным для своих соседей. Вот, например, реальная история от людей. Хочется пожелать всем таких же приятных и вежливых соседей.

Вчера вечером окончательно переехал на новую квартиру, решил поставить на компе музычку любимую послушать, да на время забыл посмотреть (поставил достаточно громко), в итоге минут через 20 звонок в дверь. Я посмотрел на время, смотрю - 20 минут двенадцатого, думаю, что ругаться соседи пришли, обреченно открываю дверь, а там улыбающийся сосед с женой. Далее диалог:

(я) - Здравствуйте...

- Здравствуйте, с новосельем Вас! Вы не могли бы музыку чуть-чуть потише сделать? Завтра на работу вставать нам.

- Да, конечно, извините, на время не посмотрел...

- Да ничего страшного, музыка-то отличная, нам с женой нравится очень, но поздно очень для музыки.

Мы немного поболтали о музыкальных вкусах, после чего попрощались, и они ушли, настроение у меня весьма поднялось от того, что у меня такие замечательные и понятливые соседи. А сегодня они мне подарили диск с моей любимой группой, за что я им чрезмерно благодарен! Желаю всем иметь таких классных соседей!

Кроме того, городской портал TagilCity.ru предлагает пользователям в комментариях обратиться к своим соседям: напомнить им о правилах приличия или поблагодарить за регулярную и бескорыстную помощь!

Даже есть отношения с соседями у вас идеальные, скорее всего, с такой проблемой столкнуться придется, и не раз. Например, в поездке или командировке, ценящим комфорт людям лучше снимать комнату посуточно. В отличие от недорогих гостиниц, в съемных квартирах лучше звукоизоляция, да и жильцы чаще всего более культурные и вежливые, чем в общежитиях.