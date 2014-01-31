Опыт Германии для Свердловской области: как поддерживают бизнес в Европе (ФОТО)

Цель стажировки – изучить опыт создания благоприятного экономического климата в территории и поддержки предпринимательства на уровне муниципалитета. Организатор поездки – Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

В ходе поездки участники российской делегации уже познакомились с инфраструктурой поддержки бизнеса в земле Баден-Вюртемберг, посетили города Эппинген и Хайльбронн и расположенные там индустриальные парки.

Программа поездки выстроена таким образом, чтобы представители уральских муниципалитетов смогли посетить разные по масштабам и возможностям города земли Баден-Вюртемберг (помимо вышеперечисленных, это Мангейм, Нагольд, Баден-Баден), пообщаться с мэрами этих городов, посмотреть, как выстроена работа местных предприятий и технопарков, муниципальных структур по развитию экономики. Всего делегация планирует провести более 20 встреч и переговоров. Участники мероприятия посетят представителей тех отраслей экономики, которые интересны для Свердловской области – производство промышленного оборудования, медицинской техники, фармакология, биотехнологии, пищевая промышленность.

Фотографии предоставлены Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства

В ходе немецко-российского диалога члены Правительства области, руководители городов и муниципальных фондов начинают иначе смотреть на выстраивание системы поддержки бизнеса в Свердловской области, пытаются искать новых партнеров и налаживать экономические связи. Вчера во время посещения предприятия «Диффенбахер», которое занимается созданием технологических линий для деревообрабатывающей промышленности, обсуждалась возможность и необходимые условия для размещения производства в Свердловской области.

Стоит отметить, что в свое время именно при содействии Правительства Земли Баден-Вюртемберг в 1991 году было принято решение о создании в Свердловской области Центра содействия предпринимательству – первой в России организации по поддержке малого и среднего бизнеса. В дальнейшем именно по его модели создавались структуры для развития бизнеса по всей России. На сегодняшний день инфраструктура поддержки предпринимательства в Свердловской области одна из самых развитых - у нас работает Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и 41 муниципальный фонд поддержки отметил заместитель председателя Правительства Свердловской области Алексей Орлов.

Представительница «Баден-Вюртемберг интернациональ» (немецкой структуры по развитию бизнеса) Беттина Кламмт сообщила коллегам:

Обучение и обмен опытом – это очень важный аспект в поддержке бизнеса. Мы раз в год проводим семинары для всех представителей инфраструктуры поддержки в ходе выездных стажировок, подобных вашей. Например, мы уже посетили Турцию, Эстонию, Польшу. В условиях глобализации часто подобные поездки становятся полезными не только с точки зрения получения новых знаний, но и для налаживания сотрудничества между предприятиями, для поиска инвесторов и реализации совместных проектов.

За 2012 год объем экспорта Свердловской области в Германию составил 582 млн. долларов, что характерно, наблюдается положительная динамика: указанный объем экспорта увеличился на 30 процентов по сравнению с показателем 2011 года. Представленные цифры говорят о тенденции развития российско-немецкого сотрудничества.

Земля Баден-Вюртемберг давно известна в России. Жена российского императора Павла I, Мария Федоровна, была вюртембергской принцессой. Весь XIX век Российской империей правили ее дети и внуки. За последние 25 лет очень много было сделано для сотрудничества между Свердловской областью и нашим регионом. Я надеюсь, что ваша поездка станет толчком для нового витка развития наших отношений сказал заместитель Министр-президента Земли Баден-Вюртемберг, министр экономики и финансов Нильс Шмид.