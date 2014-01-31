Тагильчане, сегодня отмечается день рождения русской водки

Целью работы было изучение удельных весов растворов спирт + вода, в зависимости от концентрации этих растворов и температуры. Другими словами, исследования удельного веса смесей проводились при различных температурах и концентрациях, начиная от безводного спирта до раствора в 50 весовых % и далее до 0%.

В 4 и 5 главах диссертации, названных, соответственно, «О наибольшем сжатии, происходящем при взаимном растворении безводного спирта и воды» и «Об изменении удельного веса при соединении спирта с водою», говорится о результатах исследования водно-спиртовых растворов, в том числе с концентрацией 33,4 весовых % или 40 объемных %. Совершенно очевидно, что ни о физиологическом, ни о биохимическом воздействии изучаемых систем на живой организм не говорится ни слова. 31 января можно считать днем еще одного вклада в мировую науку, сделанного великим русским ученым Д.И. Менделеевым.

Кстати, известно, что увлечения ученого не ограничивались научными исследованиями. А как же водка? Некоторые источники сообщают, что белое хлебное вино привезли в Россию из Скандинавии в 16 веке; другие — что на 100 лет раньше, из Генуи. Имеются сведения и о том, что на Руси крепкие напитки употребляли уже в 11—12 веках. Кстати, крепость водки в нашей стране никогда не была догмой. Традиционно выпускали разные сорта - 38, 45 и даже 56 градусов. Сейчас, как известно, есть и более крепкие сорта.

Но все же, отмечая День рождения этого известного напитка, следует помнить, что алкоголь наносит вред здоровью. Это подтверждено множеством научных исследований, и исковерканными судьбами не только злоупотреблявших алкоголем, но и их близких. Не случайно в 1985 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала алкоголь и табак наркотическими веществами. А в книге Федора Углова «Правда о разрешенных наркотиках» отмечается, что 45 г спирта, вне зависимости от культуры употребления, однозначно убьют 1000 нейронов головного мозга. У кого они лишние?

Хорошо, когда какую-то дату - пусть и шуточную - отмечает вся страна. А что делать проживающим в Рыбинске, которые хотели бы узнать об интересных событиях своего родного города? Именно для них есть форум города Рыбинска, на котором можно узнать самую различную полезную информацию: расписание мероприятий, полезные адрема и телефоны, а так же просто пообщаться с интересными людьми.