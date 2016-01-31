Жертвы нераскрытых преступлений получат компенсацию за волокиту

Инициатива призвана решить старую проблему, когда вместо расследования преступления начинаются бюрократические игры. Выглядит это так: потерпевший приносит заявление, а следователь отказывается возбуждать дело.

Пострадавший может жаловаться, но есть большой риск попасть в заколдованный круг. Прокуратура или начальники следователя будут признавать отказ неправильным, материалы уйдут вниз. Но следователь снова напишет «нет».

И все будет повторяться до тех пор, пока не окажется, что время жертвы преступления ушло. Дело закроют уже окончательно по истечении срока давности. Искать кого-то и наказывать уже поздно. Так следователь избавляет себя от «лишней» нагрузки, а главное - не портит отчеты и статистику. От легких дел ведь никто не отказывается. «Нет» пишут, когда за результат надо попотеть.

Но законопроект, который предложило правительство, должен отучить следователей от дурной привычки разворачивать пострадавших.

Потому что теперь государство будет отвечать рублем за игру в «кошки-мышки» с потерпевшими.

По оценкам разработчиков законопроекта, расходы бюджета после принятия такого закона могут составить более 54 миллионов рублей в год. Скорее всего, это завышенные расчеты, в реальности будет меньше. Но здесь важна готовность государства платить за подобное поведение следователей.

В материалах, приложенных к законопроекту, говорится, что каждый год прекращаются миллионы уголовных дел по истечении сроков давности. При этом в большинстве случаев лица, совершившие преступление, не установлены.

Как сообщается со ссылкой на Генпрокуратуру, в 2013 году было закрыто «за древностию лет» 1 миллион 646 тысяч 987 уголовных дел. А в 2014 году - уже 4 миллиона 120 тысяч 891 уголовное дело. В этой статистике учтены только те дела, где не удалось найти виноватых.

Кроме того, в 2013 году по истечении сроков давности было прекращено 7 тысяч 218 уголовных дел. В 2014 году - 6 тысяч 601 уголовное дело. Здесь учтены дела, где лица, совершившие преступления, были установлены.

Но не факт, что компенсации будут получать именно миллионы пострадавших. Потому что само по себе закрытие дела из-за сроков давности не будет означать автоматической компенсации. Каждый раз надо будет доказывать, что следователи провинились. Ведь бывают разные обстоятельства.

Правоохранители могли добросовестно работать, но привлечь виновных к ответу по каким-то причинам не удалось. Компенсации положены именно за волокиту, а не за то, что следователи не смогли сделать невозможное.

Это серьезная проблема, - сказал «РГ» адвокат Юрий Коршунов. - Нередко причиной волокиты становятся какие-то организационные проблемы, которые влияют на работу следственных органов. Например, кадровые проблемы. Некомплект в штате, некомпетентность сотрудников и прочее. Или плохое транспортное обеспечение. Или иное. Но следственные органы должны работать качественно, никакие причины не оправдывают волокиты. Поэтому очень хорошо, что государство взялось за решение проблемы.

По его словам, подобные затяжки часто возникают, когда речь о преступлениях небольшой тяжести. Там срок давности всего два года. Мелкие кражи, побои, служебный подлог и т.п. могут оказаться неинтересны следователю, если в деле предвидятся какие-то сложности. Мол, легче пару лет промурыжить отказами потерпевшего и потом с «чистой совестью» закрыть дело по давности.

В случае принятия закона следователь, увлекающийся отказами, будет рисковать карьерой. Ведь именно он окажется крайним, если потерпевший подаст в суд за волокиту и получит компенсацию. Деньги, конечно, заплатят из бюджета. Но вряд ли следователю это простят.