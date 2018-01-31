260 обманутых дольщиков Свердловской области смогут получить собственное жилье

По новым поправкам к закону каждому пострадавшему уральцу будет предоставлена квартира из жилищного фонда строительной компании, a также право бесплатного получения участка земли из предложенных ему правительством, объяснил министр регионального строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков.