260 обманутых дольщиков Свердловской области смогут получить собственное жилье
31 января, 13:00Общество
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Пострадавшие в начале 2000-х годов от действий недобросовестных застройщиков дольщики и пайщики Свердловской области смогут получить собственное жилье. В областной закон o поддержке граждан, оказавшихся в подобной ситуации, будут внесены необходимые изменения.
По новым поправкам к закону каждому пострадавшему уральцу будет предоставлена квартира из жилищного фонда строительной компании, a также право бесплатного получения участка земли из предложенных ему правительством, объяснил министр регионального строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков.
Список участков, инвесторов и необходимых документов для поддержки 260-ти дольщиков уже поручено собрать профильным министерствам. Как пишет «Уралинформбюро», большинство пострадавших от застройщиков граждан проживают в Верхней Пышме, Верхней Салде, Березовском, Серове и Первоуральске.
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